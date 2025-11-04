«Они получат за него огромные деньги». Гурцкая предсказал скорый уход Педро из «Зенита»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что вингер «Зенита» Педро вскоре может покинуть клуб. Гурцкая связал это с тем, что ранее сине-бело-голубые продлили контракт с полузащитником Венделом.

«Я думаю, форсирование продления Вендела связано с тем, что Педро одной ногой на отъезд. И «Зенит» получит огромные деньги за него», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Педро выступает за «Зенит» с февраля прошлого года. В нынешнем сезоне 19-летний вингер провёл 18 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 12 млн.