«Они получат за него огромные деньги». Гурцкая предсказал скорый уход Педро из «Зенита»

Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что вингер «Зенита» Педро вскоре может покинуть клуб. Гурцкая связал это с тем, что ранее сине-бело-голубые продлили контракт с полузащитником Венделом.

«Я думаю, форсирование продления Вендела связано с тем, что Педро одной ногой на отъезд. И «Зенит» получит огромные деньги за него», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Педро выступает за «Зенит» с февраля прошлого года. В нынешнем сезоне 19-летний вингер провёл 18 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 12 млн.

Тимур Гурцкая раскрыл размер зарплаты Жерсона в «Зените»
