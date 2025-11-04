«Славия» П — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги чемпионов начнётся в 20:45

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся чешская «Славия» и английский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). В качестве главного арбитра встречи выступит Алияр Агаев из Баку (Азербайджан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх стартовых туров «Арсенал» занимает в турнирной таблице Лиги чемпионов четвёртое место. В активе «канониров» девять набранных очков. «Славия» с двумя очками в трёх играх располагается на 28-й строчке.