«Будё-Глимт» — «Монако»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся норвежский «Будё-Глимт» и французский «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). В качестве главного арбитра встречи выступит Дамиан Сильвестшак из Вроцлава (Польша). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх стартовых туров «Будё-Глимт» и «Монако» занимают 26-е и 27-е места в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе обеих команд по два набранных очка. Отставание от 24-го места, позволяющего квалифицироваться в плей-офф, составляет одно очко.