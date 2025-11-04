«Будё-Глимт» — «Монако»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Скидки
Главная Футбол Новости

Буде-Глимт — Монако: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги чемпионов 2025/2026 начнётся в 23:00

Комментарии

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся норвежский «Будё-Глимт» и французский «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). В качестве главного арбитра встречи выступит Дамиан Сильвестшак из Вроцлава (Польша). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Монако
Монако, Монако
После трёх стартовых туров «Будё-Глимт» и «Монако» занимают 26-е и 27-е места в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе обеих команд по два набранных очка. Отставание от 24-го места, позволяющего квалифицироваться в плей-офф, составляет одно очко.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
