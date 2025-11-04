Хаби Алонсо высказался о Флориане Вирце перед матчем «Реала» с «Ливерпулем»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об атакующем полузащитнике «Ливерпуля» Флориане Вирце. Ранее специалист и хавбек пересекались в леверкузенском «Байере». Вместе с «фармацевтами» они завоевали чемпионский титул немецкой Бундеслиги. Сегодня, 4 ноября, «Реал» под руководством Алонсо сыграет в рамках Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в составе которого играет Вирц.

«Вирцу нужно время, чтобы адаптироваться в «Ливерпуле», но он особенный игрок. У него есть класс, характер, он конкурентоспособен… Флориан — одна из причин, по которой я сейчас в «Реале», поэтому я очень ему благодарен. Не сомневаюсь, что Вирц покажет свои мастерство и класс, но надеюсь, что это случится не в матче Лиги чемпионов против нас», — цитирует Алонсо официальный сайт УЕФА.