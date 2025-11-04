Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо высказался о Флориане Вирце перед матчем «Реала» с «Ливерпулем»

Хаби Алонсо высказался о Флориане Вирце перед матчем «Реала» с «Ливерпулем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об атакующем полузащитнике «Ливерпуля» Флориане Вирце. Ранее специалист и хавбек пересекались в леверкузенском «Байере». Вместе с «фармацевтами» они завоевали чемпионский титул немецкой Бундеслиги. Сегодня, 4 ноября, «Реал» под руководством Алонсо сыграет в рамках Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в составе которого играет Вирц.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вирцу нужно время, чтобы адаптироваться в «Ливерпуле», но он особенный игрок. У него есть класс, характер, он конкурентоспособен… Флориан — одна из причин, по которой я сейчас в «Реале», поэтому я очень ему благодарен. Не сомневаюсь, что Вирц покажет свои мастерство и класс, но надеюсь, что это случится не в матче Лиги чемпионов против нас», — цитирует Алонсо официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
«Реал» и «Ливерпуль» поменялись ролями. Их не узнать после предыдущей ЛЧ!
«Реал» и «Ливерпуль» поменялись ролями. Их не узнать после предыдущей ЛЧ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android