Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку французского клуба на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором парижане встретятся с «Баварией». Команды сыграют сегодня, 4 ноября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра игру обслужит Маурицио Мариани из Италии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
В заявку команды на игру, опубликованную на официальном сайте «ПСЖ», был включён 21 футболист. Помимо Сафонова, в список попали ещё два вратаря: Люка Шевалье и Ренато Марин.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне россиянин ни разу не выходил на поле в матчах за клуб.

