Владимир Быстров объяснил, что изменилось в игре «Зенита»

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался об игре «Зенита». В матче 14-го тура Мир РПЛ сине-бело-голубые обыграли московский «Локомотив» со счётом 2:0.

«Мы сколько говорили про «Зенит», что они не бегут, не дают скорость. Сейчас мы видим совершенно другой «Зенит». Вот, смотри, Педро пару раз мяч хватает — и как электричка понёсся. Другой футбол, по-другому смотрится», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).