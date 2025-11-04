Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров объяснил, что изменилось в игре «Зенита»

Владимир Быстров объяснил, что изменилось в игре «Зенита»
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался об игре «Зенита». В матче 14-го тура Мир РПЛ сине-бело-голубые обыграли московский «Локомотив» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

«Мы сколько говорили про «Зенит», что они не бегут, не дают скорость. Сейчас мы видим совершенно другой «Зенит». Вот, смотри, Педро пару раз мяч хватает — и как электричка понёсся. Другой футбол, по-другому смотрится», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).

Материалы по теме
Быстров заявил, что Шалимов добился бы лучших результатов со «Спартаком», чем Станкович
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android