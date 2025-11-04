Владимир Быстров объяснил, что изменилось в игре «Зенита»
Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался об игре «Зенита». В матче 14-го тура Мир РПЛ сине-бело-голубые обыграли московский «Локомотив» со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9' 2:0 Мостовой – 90+1'
«Мы сколько говорили про «Зенит», что они не бегут, не дают скорость. Сейчас мы видим совершенно другой «Зенит». Вот, смотри, Педро пару раз мяч хватает — и как электричка понёсся. Другой футбол, по-другому смотрится», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).
