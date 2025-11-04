Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
«Здесь его любят». Арне Слот высказался о наследии Хаби Алонсо в «Ливерпуле»

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о наследии Хаби Алонсо для мерсисайдского клуба. Уже сегодня «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов с «Реалом», который ныне возглавляет Алонсо.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Хаби Алонсо отлично справляется в «Реале». Он выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и оказал большое влияние своей игрой. Здесь его любят и очень положительно отзываются о нём как о человеке», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

