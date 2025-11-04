Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала Сосьедад» Деметрадзе посоветовал Захаряну оставаться в Испании

Экс-игрок «Реала Сосьедад» Деметрадзе посоветовал Захаряну оставаться в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе посоветовал полузащитнику сборной России Арсену Захаряну не покидать клуб из Сан-Себастьяна.

«Очень сожалею, что у Захаряна было много травм. Но сейчас уже набирает форму, надеюсь, в чемпионате Испании он будет стабильно играть. У меня во время выступления за «Сосьедад» была проблема — я сделал операцию. А тогда ещё существовал лимит — максимум три иностранца. Сейчас такого нет. Я бы посоветовал Арсену оставаться в команде, продолжать набирать форму. Будет всё хорошо, если он начнёт стабильно выходить на поле, главное — без травм», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В первом сезоне в Испании россиянин принял участие в 40 матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА. Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травм. В текущем сезоне у Захаряна один гол в шести встречах.

Материалы по теме
Захарян забил впервые за восемь месяцев! И помог «Сосьедаду» пройти дальше в Кубке
Захарян забил впервые за восемь месяцев! И помог «Сосьедаду» пройти дальше в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android