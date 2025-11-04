Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Гурцкая: спортивный директор «Спартака» Кахигао летал в Турцию за Личкой

Тимур Гурцкая: спортивный директор «Спартака» Кахигао летал в Турцию за Личкой
Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао летал в Турцию на переговоры с экс главным тренером «Динамо» Марцелой Личкой. Ранее чешский специалист покинул турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

— Меня просили не говорить, но я не могу не сказать: Кахигао летал в Турцию.

— Зачем?
— За Личкой. За две недели до увольнения Марцела Кахигао к нему прилетал. Познакомиться. Разговор дословно был такой: я прилетел познакомиться, есть большая как бы уверенность у больших руководителей, что ты топ-тренер, они заинтересованы в твоём возвращении [в Россию].

Вот был такой короткий разговор, после которого он улетел, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Константин Генич: по Станковичу в «Спартаке» вопрос решён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android