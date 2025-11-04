Тимур Гурцкая: спортивный директор «Спартака» Кахигао летал в Турцию за Личкой

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао летал в Турцию на переговоры с экс главным тренером «Динамо» Марцелой Личкой. Ранее чешский специалист покинул турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

— Меня просили не говорить, но я не могу не сказать: Кахигао летал в Турцию.

— Зачем?

— За Личкой. За две недели до увольнения Марцела Кахигао к нему прилетал. Познакомиться. Разговор дословно был такой: я прилетел познакомиться, есть большая как бы уверенность у больших руководителей, что ты топ-тренер, они заинтересованы в твоём возвращении [в Россию].

Вот был такой короткий разговор, после которого он улетел, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».