«Игра забывается, счёт остаётся». Дмитриев подвёл итоги матча «Спартака» с «Краснодаром»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев подвёл итоги матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команды встретились на домашнем поле «быков». Игра завершилась победой «Краснодара» со счётом 2:1.
— Во втором тайме у нас больше получалось. «Краснодар» играл по счёту, мы начали больше создавать. В первом тайме в нападении получилось не так хорошо.
— Пропустили похожие голы. Это неудача или ваша недоработка?
— Я не знаю. Посмотрим и разберём момент.
— Насколько можно быть недовольным содержанием игры?
— Как можно быть довольным, если мы проиграли 1:2? Игра забывается, счёт остаётся, — приводит слова Дмитриева «Матч ТВ».