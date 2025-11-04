Альберт Риера договорился с «Црвеной Звездой» — источник

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера подписал предварительный контракт с сербским клубом «Црвена Звезда», сообщает интернет-издание Maxbet Sports. По данным источника, в силу договор вступит 20 декабря, когда завершится первая часть сезона в чемпионате Сербии. Ранее появилась информация, что Риера интересен московскому «Спартаку».

Альберт известен своими выступлениями за «Ливерпуль» и сборную Испании. У испанского специалиста русская жена. «Целе» Риера возглавляет с 2024 года. Главным тренером московского «Спартака» является сербский специалист Деян Станкович, который работает в клубе с 2024 года.

«Црвену Звезду» возглавляет Владан Милоевич.