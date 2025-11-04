Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Канчельскис: великий «Спартак» не должен довольствоваться пятым местом в РПЛ

Канчельскис: великий «Спартак» не должен довольствоваться пятым местом в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался по итогам матча 14-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), отметив, что красно-белые в этом сезоне будут бороться за четвёртое или пятое место в турнирной таблице. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Краснодар» — молодцы, победили «Спартак». Хотя я думал, что будет ничья. «Спартак» в этом сезоне будет бороться за четвёртое-пятое, может быть, за третье место. Это было понятно ещё в начале чемпионата. Не знаю, что им нужно, чтобы бороться за первое. Это лучше узнать у руководства, чего они хотят. Уверен, что такой великий клуб, как «Спартак», не должен довольствоваться четвёртым-пятым местом. Не понимаю, когда радуются даже третьему. Это отговорка — сейчас ничего не даёт. «Спартак» пока не готов бороться за чемпионство», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

