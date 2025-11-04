Канчельскис: великий «Спартак» не должен довольствоваться пятым местом в РПЛ

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался по итогам матча 14-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), отметив, что красно-белые в этом сезоне будут бороться за четвёртое или пятое место в турнирной таблице. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

«Краснодар» — молодцы, победили «Спартак». Хотя я думал, что будет ничья. «Спартак» в этом сезоне будет бороться за четвёртое-пятое, может быть, за третье место. Это было понятно ещё в начале чемпионата. Не знаю, что им нужно, чтобы бороться за первое. Это лучше узнать у руководства, чего они хотят. Уверен, что такой великий клуб, как «Спартак», не должен довольствоваться четвёртым-пятым местом. Не понимаю, когда радуются даже третьему. Это отговорка — сейчас ничего не даёт. «Спартак» пока не готов бороться за чемпионство», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.