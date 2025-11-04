Садулаев — лучший игрок «Ахмата» в октябре, удалившийся с «Краснодаром» Ндонг — второй

Форвард «Ахмата» Лечи Садулаев был признан лучшим игроком октября в клубе по версии болельщиков. Об этом пресс-служба грозненцев сообщила в телеграм-канале. При этом грозненцы не проводили специального голосования для выявления лучшего футболиста.

Отмечается, что при определении победителя были суммированы результаты опросов за звание игрока матча после каждой из четырёх встреч в октябре. Победители каждого голосования получили по пять баллов, занявшие вторые места — три балла, третье — один балл.

Второе место занял защитник Усман Ндонг. 4 октября в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сенегалец был удалён за удар капитана «Краснодара» (0:2) Эдуарда Сперцяна плечом в челюсть, после чего обвинил полузащитника в расизме. На третьей строчке оказался ангольский легионер Эгаш Касинтура.