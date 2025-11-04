Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Садулаев — лучший игрок «Ахмата» в октябре, удалившийся с «Краснодаром» Ндонг — второй

Садулаев — лучший игрок «Ахмата» в октябре, удалившийся с «Краснодаром» Ндонг — второй
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Ахмата» Лечи Садулаев был признан лучшим игроком октября в клубе по версии болельщиков. Об этом пресс-служба грозненцев сообщила в телеграм-канале. При этом грозненцы не проводили специального голосования для выявления лучшего футболиста.

Отмечается, что при определении победителя были суммированы результаты опросов за звание игрока матча после каждой из четырёх встреч в октябре. Победители каждого голосования получили по пять баллов, занявшие вторые места — три балла, третье — один балл.

Второе место занял защитник Усман Ндонг. 4 октября в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сенегалец был удалён за удар капитана «Краснодара» (0:2) Эдуарда Сперцяна плечом в челюсть, после чего обвинил полузащитника в расизме. На третьей строчке оказался ангольский легионер Эгаш Касинтура.

Материалы по теме
Талалаев идеально начал голевую атаку! «Балтика» чудесна, а Черчесов снова уступил. Видео
Талалаев идеально начал голевую атаку! «Балтика» чудесна, а Черчесов снова уступил. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android