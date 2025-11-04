«Фиорентина» объявила об увольнении Стефано Пиоли с должности главного тренера команды

Пресс-служба «Фиорентины» объявила об увольнении итальянского специалиста Стефано Пиоли с должности главного тренера первой команды, опубликовав соответствующее сообщение на официальном сайте клуба. Пиоли возглавлял «фиалок» с июля 2025-го, его контракт был рассчитан до лета 2027 года.

«Стефано Пиоли больше не является главным тренером «Фиорентины». Клуб сообщает, что сегодня Пиоли был освобождён от обязанностей главного тренера первой команды. «Фиорентина» хотела бы поблагодарить Стефано и его помощников за профессионализм, продемонстрированный в ходе работы», — сказано в сообщении пресс-службы «Фиорентины».

По состоянию на сегодняшний день «фиалки» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав четыре очка.