Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Деметрадзе: обидно, что на 30-летие чемпионства «Алания» дважды вылетела — и просвета нет

Деметрадзе: обидно, что на 30-летие чемпионства «Алания» дважды вылетела — и просвета нет
Экс-форвард «Алании» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе высказался о вылете владикавказского клуба из группы «Золото» Дивизиона А Leon-Второй лиги за два тура до финиша. В 16-м туре «Алания» проиграла клубу «Машук-КМВ» (0:1).

Россия — Leon-Вторая лига А . 16-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 1
Машук-КМВ
Пятигорск
0:1    

«Обидно, что «Алания» — чемпион России — вылетела по сути в третью лигу. И никакого просвета нет. Не знаю, что творится в клубе, не вникал в детали. Но надеюсь, что исправят ситуацию. Прошло 30 лет с чемпионства, конечно, обидно тем, кто играл за клуб, болеет за него.

Осетия — очень футбольный регион. Там все любят футбол — и молодые, и пожилые, и женщины, и дети. Наверное, вся Осетия переживает, но не в силах что-то исправить», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Данное понижение в классе стало для подопечных Спартака Гогниева вторым в течение года. В мае 2025-го «Алания» заняла последнее место в Лиге Pari, набрав 27 очков в 34 турах. В ноябре команда досрочно вылетела из группы «Золото».

