Павел Кукуян обслужит «Спартак» и «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России

Пресс-служба РФС объявила судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Так, игру между «Спартаком» и «Локомотивом» обслужит Павел Кукуян, на матче «Зенит» — «Динамо» будет работать Егор Егоров.

Полностью назначения арбитров на игры 1/4 финала Кубка России выглядят следующим образом:

5 ноября (среда):

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» Махачкала – ЦСКА: судья – Иван Сараев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Филипкин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Динамо» Москва: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Гвардис.

6 ноября (четверг):

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Виктор Кулагин.