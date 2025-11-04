Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Кукуян обслужит «Спартак» и «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России

Павел Кукуян обслужит «Спартак» и «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба РФС объявила судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Так, игру между «Спартаком» и «Локомотивом» обслужит Павел Кукуян, на матче «Зенит» — «Динамо» будет работать Егор Егоров.

Полностью назначения арбитров на игры 1/4 финала Кубка России выглядят следующим образом:

5 ноября (среда):

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» Махачкала – ЦСКА: судья – Иван Сараев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Филипкин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Динамо» Москва: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Гвардис.

6 ноября (четверг):

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Виктор Кулагин.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Помните зарубу «Динамо» и «Рубина» за Кубок России? Вот что стало с участниками финала
Помните зарубу «Динамо» и «Рубина» за Кубок России? Вот что стало с участниками финала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android