Главная Футбол Новости

Экс-спортдиректор «Оренбурга» оценил работу Ахметзянова на посту главного тренера клуба

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о работе нового главного тренера клуба Ильдара Ахметзянова. Специалист был назначен на этот пост 9 октября после увольнения боснийца Владимира Слишковича.

«Ахметзянову понадобилось провести три матча, чтобы разобраться с футболистами «Оренбурга» и понять, кто что из себя представляет. Группа атаки — Рыбчинский, Ду Кейрос, Томпсон и Гюрлюк — это те футболисты, которые должны играть. Тогда команда будет интересна на поле, тогда будут моменты, подходы, голы и результат. Крайняя игра с «Сочи» подтвердила, что для меня и так было понятно. А Ахметзянов это сделал. Надеюсь, теперь продолжит и всё будет хорошо. Он смотрел игры «Оренбурга» — и теперь есть и результат, и голы красивые. Ахметзянов — молодец, достаточно быстро сориентировался», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Под руководством Ахметзянова «Оренбург» провёл три игры в Мир Российской Премьер-Лиге. На счету команды победа, ничья и поражение. После 14 туров клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата с 11 очками.

Комментарии
