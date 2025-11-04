Тимур Гурцкая заявил, что Марцел Личка готов возглавить «Спартак»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что экс главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка готов возглавить «Спартак». Ранее чешский специалист покинул турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Действующим главным тренером «Спартака» является Деян Станкович.

«Марцел, в принципе, наверное, за возвращение в Россию и [готов] принять «Спартак». В Турции у него дела не заладились, ну, окей. Сейчас ситуация такая, что он готов условно прийти в «Спартак»…

Он готов прийти в «Спартак» при конкретном предложении, но я чувствую, что Кахигао (спортивный директор красно-белых. — Прим. «Чемпионата») сделает всё, чтобы он не пришёл в клуб», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».