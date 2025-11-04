Экс-спортдиректор «Оренбурга»: слышал, что Томпсон не футболист, но он очень сильный

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о чилийском легионере команды Хорди Томпсоне. В матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1) нападающий забил один из голов и помог своему клубу одержать победу.

«В этом сезоне у Томпсона достаточно хорошая статистика. Я от своих бывших руководителей много раз слышал, что это не футболист, что он слабый. Но поверьте, все они — очень сильные игроки, многое умеют. И сейчас не остановятся, а будут прогрессировать дальше. Я говорю о Томпсоне, Гюрлюке — два очень сильных футболиста», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Хорди Томпсон выступает за «Оренбург» с января 2024 года. В текущем розыгрыше РПЛ на счету 21-летнего футболиста пять голов и две результативные передачи в 12 матчах.