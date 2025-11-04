Валентин Пальцев: мне импонирует поведение Станковича, но всему есть предел

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В матче 14-го тура Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Спартак» (2:0) и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 32 очка.
– Мне очень импонирует поведение Станковича в матчах, но всему есть свой предел. Он мог получить красную карточку ещё в первом тайме.
– Не кажется, что он иногда чересчур эмоционален?
– Он «игровик», весь в игре, поэтому это нормально.
– Это может поломать систему в команде, саму игру в целом?
– Я не лезу в это, не знаю. У меня хороший тренер — Мурад Олегович Мусаев. Он спокойный и рассудительный, мне этого хватает, — приводит слова Пальцева Metaratings.
Валентин Пальцев перешёл в «Краснодар» в сентябре этого года. «Быки» взяли защитника в аренду с обязательством выкупа у махачкалинского «Динамо».
