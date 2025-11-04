Владимир Быстров — о Жерсоне: Малком в «Зените» тоже долго запрягал

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался об игре полузащитника «Зенита» Жерсона. Бразилец выступает за сине-бело-голубых с лета этого года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030.

«Надеюсь, в скором времени он всё-таки наберёт [форму]. Ему дают авансы, надеюсь, наберёт и мы увидим настоящего футболиста, который стоит таких денег. Может быть. Малком тоже в «Зените» долго запрягал, а потом, когда он вышел на свою физическую готовность, он в порядке был. И обыгрывал один в один, голы забивал чудесные. Может, Жерсон тоже, блин [будет это делать], я не знаю», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В составе «Зенита» Жерсон принял участие в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и в одной игре Фонбет Кубка России, на его счету один гол.