Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев ответил на вопрос о своём будущем после отстранения

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о своих планах на будущее после истечения срока дисквалификации. Ранее комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил специалиста на три года, два из которых — условно.

«Сейчас нет ничего конкретного. Но я ничего и не жду. Придёт предложение — буду принимать решения. Такую жизнь живём», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дмитрий Андреев был отстранён на три года после поражения «Оренбурга» от «Ростова» (2:3) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Андреев нецензурно высказался в адрес арбитров, а также попытался оказать физическое воздействие на судей.