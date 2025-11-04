Главный тренер «Кайрата» сообщил, что Мартынович пропустит матч с «Интером» из-за травмы

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин сообщил, что центральный защитник команды Александр Мартынович пропустит матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» из-за травмы. Встреча пройдёт в среду, 5 ноября, на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

«Перед матчем с «Интером» наши вратари и все игроки здоровы за исключением Мартыновича. У Александра небольшое повреждение после последней игры в чемпионате», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Кайрат» после трёх туров общего этапа Лиги чемпионов набрал одно очко и занимает 34-е место в турнирной таблице.