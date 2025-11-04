Скидки
Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин поделился ожиданиями от матча с «Интером» в ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин поделился ожиданиями от матча с «Интером» в ЛЧ
Аудио-версия:
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящем матче своих подопечных с итальянским «Интером» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
«Всё хорошо, мы подходим к матчу с «Интером» с положительными эмоциями. Подтвердили чемпионство в Казахстане и теперь спокойно готовимся. Понимаем силу соперника, но это очередная возможность проявить себя, посмотреть на свой уровень с таким сильным соперником.

Команда опытная, в чемпионате Италии идёт на втором месте и борется за чемпионство. Соперник топ-уровня, в группе Лиги чемпионов тоже идёт без поражений. Что сказать… Будет сложно, но нам важно быть смелыми, дисциплинированными и организованными. И по максимуму использовать моменты, которые, мы уверены, у нас будут.

Милан? Мы живём рядом с «Сан-Сиро», но это не центр города. Так, прогулялись рядом», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

