Генич: игра «Спартака» в обороне не выдерживает никакой критики

Известный футбольный комментатор Константин Генич раскритиковал «Спартак» за игру в обороне в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». В прошедшей в воскресенье игре красно-белые уступили «быкам» со счётом 1:2.

«Кордоба забил победный гол после ошибки Барко. Но, блин, игра «Спартака» в обороне не выдерживает вообще никакой критики. И представить, что на матч с «Краснодаром» выйдет четвёрка Денисов, Ву, Литвинов и Дмитриев… На матч, который может изменить вообще отношение к тренеру, может изменить настроение… Ну, тут...» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.