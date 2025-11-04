Генич: игра «Спартака» в обороне не выдерживает никакой критики
Известный футбольный комментатор Константин Генич раскритиковал «Спартак» за игру в обороне в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». В прошедшей в воскресенье игре красно-белые уступили «быкам» со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«Кордоба забил победный гол после ошибки Барко. Но, блин, игра «Спартака» в обороне не выдерживает вообще никакой критики. И представить, что на матч с «Краснодаром» выйдет четвёрка Денисов, Ву, Литвинов и Дмитриев… На матч, который может изменить вообще отношение к тренеру, может изменить настроение… Ну, тут...» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.
