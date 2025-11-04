Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: игра «Спартака» в обороне не выдерживает никакой критики

Генич: игра «Спартака» в обороне не выдерживает никакой критики
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич раскритиковал «Спартак» за игру в обороне в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». В прошедшей в воскресенье игре красно-белые уступили «быкам» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Кордоба забил победный гол после ошибки Барко. Но, блин, игра «Спартака» в обороне не выдерживает вообще никакой критики. И представить, что на матч с «Краснодаром» выйдет четвёрка Денисов, Ву, Литвинов и Дмитриев… На матч, который может изменить вообще отношение к тренеру, может изменить настроение… Ну, тут...» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

Материалы по теме
Константин Генич: по Станковичу в «Спартаке» вопрос решён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android