Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров ответил на высказывание Алексея Шпилевского

Владимир Быстров ответил на высказывание Алексея Шпилевского
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров ответил на высказывание главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского, который заявил, что не прислушивается к мнению экс-хавбека «Зенита» и «Спартака». Ранее Быстров неоднократно критиковал Шпилевского, возглавившего «Пари НН» минувшим летом. После 14 туров Мир РПЛ нижегородцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

«Он прислушивается к звёздным тренерам, а не ко мне. Я поработал за свою карьеру со звёздными тренерами, я видел, как они строят игру. Ну даже не со звёздными — с обычными, нашими. Ну смех смехом, но я открываю таблицу и вижу, что «Нижний Новгород» с таким составом… Определённо состав не для последнего места.

Я же не беру, как он работал раньше, я за ним не следил. Я слежу сейчас, мне интересен чемпионат России. Я вижу, что сейчас у нас много свободных тренеров. Да, Игорь Михайлович (обращается к Шалимову. — Прим. «Чемпионата»)? Много хороших тренеров. Которым, к сожалению, не дают таких условий. Что должен был сделать Шпилевский, чтобы ему дали такие условия? Со всеми неустойками, с чем только можно. Что?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Материалы по теме
Владимир Быстров — о Жерсоне: Малком в «Зените» тоже долго запрягал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android