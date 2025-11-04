Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Король Великобритании Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Король Великобритании Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари
Комментарии

Бывший футболист мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм был посвящён в рыцари. Церемония посвящения была проведена утром 4 ноября королём Великобритании Карлом III.

Титул был присвоен бывшему футболисту за заслуги в спорте и благотворительности. Англичанин с 2005 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ, а в 2015-м учредил собственный благотворительный фонд 7 Fund для поддержки уязвимых детей по всему миру.

Помимо «Реала» и «Манчестер Юнайтед», Дэвид Бекхэм выступал за «Престон», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». Футбольную карьеру он завершил в 2013 году. На сегодняшний день Бекхэм является президентом футбольного клуба «Интер Майами».

Материалы по теме
Дэвид Бекхэм прокомментировал продление контракта Месси с «Интер Майами»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android