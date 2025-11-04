Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Казаков прокомментировал оскорбления болельщиков «Торпедо» в адрес Олега Кононова

Илья Казаков прокомментировал оскорбления болельщиков «Торпедо» в адрес Олега Кононова
Аудио-версия:
Комментарии

Российский журналист Илья Казаков высказался о положении главного тренера «Торпедо» Олега Кононова. В матче 17-го тура Лиги Pari автозаводцы проиграли «Факелу» со счётом 0:2, болельщики московской команды скандировали оскорбления в адрес Кононова.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Гиоргобиани – 33'     2:0 Магомедов – 89'    
Удаления: нет / Галоян – 52'

«Торпедо» опять проиграло. Предпоследнее место с таким бюджетом. И бесконечная конфронтация болельщиков с Кононовым. Когда из тура в тур тебя посылают в известном направлении болельщики твоей команды… Как тут работать — загадка? Как тут тренировать игроков, которые всё это слышат и обсуждают? Но Соболев так хотел вернуть Кононова, что согласился поднять его прежний контракт. Вопрос — зачем? Никогда конфликт с болельщиками не заканчивался в пользу тренера», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Кононов занимал пост главного тренера «Торпедо» с января 2024 года по август 2025 года, в октябре он снова возглавил чёрно-белых.

Материалы по теме
Казаков отреагировал на информацию о зарплате Жерсона в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android