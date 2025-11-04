Илья Казаков прокомментировал оскорбления болельщиков «Торпедо» в адрес Олега Кононова

Российский журналист Илья Казаков высказался о положении главного тренера «Торпедо» Олега Кононова. В матче 17-го тура Лиги Pari автозаводцы проиграли «Факелу» со счётом 0:2, болельщики московской команды скандировали оскорбления в адрес Кононова.

«Торпедо» опять проиграло. Предпоследнее место с таким бюджетом. И бесконечная конфронтация болельщиков с Кононовым. Когда из тура в тур тебя посылают в известном направлении болельщики твоей команды… Как тут работать — загадка? Как тут тренировать игроков, которые всё это слышат и обсуждают? Но Соболев так хотел вернуть Кононова, что согласился поднять его прежний контракт. Вопрос — зачем? Никогда конфликт с болельщиками не заканчивался в пользу тренера», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Кононов занимал пост главного тренера «Торпедо» с января 2024 года по август 2025 года, в октябре он снова возглавил чёрно-белых.