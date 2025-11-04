Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Звезде АПЛ угрожали оружием, полиция начала расследование против футбольного агента — Sun

Звезде АПЛ угрожали оружием, полиция начала расследование против футбольного агента — Sun
Аудио-версия:
Комментарии

Звезде английской Премьер-Лиги предположительно угрожали оружием во время прогулки с другом в центре Лондона. Как сообщает The Sun, инцидент произошёл в начале сентября, а после обращения в полицию был задержан футбольный агент.

По данным источника, игрок, оцениваемый в £ 60 млн, шёл по оживленной лондонской улице с другом, когда на него направили оружие. Вызов в полицию поступил 6 сентября в 23:14 по местному времени, и с тех пор столичная полиция подтвердила начало полноценного расследования.

Издание сообщает, что, в прошлом месяце зачинщик был задержан и арестован. Агент, представляющий интересы футболистов, включая игрока сборной Англии, находится под следствием также и по обвинению в шантаже и угрозах в адрес друга футболиста.

Никаких обвинений агенту пока предъявлено не было. Однако полиция нагрянула в его дом в Хартфордшире через два дня после инцидента, а 9 сентября он был отпущен под залог с условием не контактировать с игроком. Сообщается, что мужчина запросил свой паспорт для выезда из Великобритании в рамках заранее забронированных поездок, но обязан вернуть его полиции по возвращении.

«Это был ужасающий инцидент, который потряс весь футбольный бизнес. Игрок, естественно, был потрясён — угрозы с применением оружия просто шокируют. Он сразу же сообщил об этом. Это было правильным решением для его безопасности. Его поддерживают друзья и клуб, и все они надеются, что это не повлияет на его игру. Но возникнут серьёзные вопросы о причинах произошедшего, на которые сейчас пытается ответить полиция», — цитирует неназванного источника The Sun.

Материалы по теме
«Сити» взлетел на второе место! Обыграли одну из главных сенсаций сезона АПЛ
«Сити» взлетел на второе место! Обыграли одну из главных сенсаций сезона АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android