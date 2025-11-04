Звезде АПЛ угрожали оружием, полиция начала расследование против футбольного агента — Sun

Звезде английской Премьер-Лиги предположительно угрожали оружием во время прогулки с другом в центре Лондона. Как сообщает The Sun, инцидент произошёл в начале сентября, а после обращения в полицию был задержан футбольный агент.

По данным источника, игрок, оцениваемый в £ 60 млн, шёл по оживленной лондонской улице с другом, когда на него направили оружие. Вызов в полицию поступил 6 сентября в 23:14 по местному времени, и с тех пор столичная полиция подтвердила начало полноценного расследования.

Издание сообщает, что, в прошлом месяце зачинщик был задержан и арестован. Агент, представляющий интересы футболистов, включая игрока сборной Англии, находится под следствием также и по обвинению в шантаже и угрозах в адрес друга футболиста.

Никаких обвинений агенту пока предъявлено не было. Однако полиция нагрянула в его дом в Хартфордшире через два дня после инцидента, а 9 сентября он был отпущен под залог с условием не контактировать с игроком. Сообщается, что мужчина запросил свой паспорт для выезда из Великобритании в рамках заранее забронированных поездок, но обязан вернуть его полиции по возвращении.

«Это был ужасающий инцидент, который потряс весь футбольный бизнес. Игрок, естественно, был потрясён — угрозы с применением оружия просто шокируют. Он сразу же сообщил об этом. Это было правильным решением для его безопасности. Его поддерживают друзья и клуб, и все они надеются, что это не повлияет на его игру. Но возникнут серьёзные вопросы о причинах произошедшего, на которые сейчас пытается ответить полиция», — цитирует неназванного источника The Sun.