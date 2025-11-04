Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Это маловероятно». Тимур Лепсая — о Риере в «Спартаке»

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о главном тренере словенского «Целе» Альберте Риере. Ранее появилась информация, что испанский специалист интересен московскому «Спартаку». Также сообщалось, что Риера согласовал предварительный контракт с «Црвеной Звездой».

— Думаю, что это маловероятно.

— Почему?
— Не знаю, но мне так кажется, что Риера не тот тренер, который нужен [«Спартаку»], – сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

«Спартак» с 2024 года возглавляет Деян Станкович. Контракт сербского специалиста с московским клубом рассчитан до лета 2027-го. После 14 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

