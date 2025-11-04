Тимур Гурцкая рассказал, сколько зарабатывает Вендел по новому контракту с «Зенитом»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о размере заработной платы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела. Ранее бразилец продлил контракт с сине-бело-голубыми до 2029 года.

— Простите, мы ещё не завершили про сплетни. Вендел. Вот он продлился. Ну вот мечтал уехать человек...

— Ну 4,5 [млн евро].

— 4,5, да?

— 4,5. Ты представляешь, он просто умножил 4,5 на четыре года, и всё.

— Ну до 2029-го.

— Ну да, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Вендел играет за «Зенит» с 2020-го. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провёл 12 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.