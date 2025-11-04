Футболистка «Спартака» Фёдорова рассказала, за счёт чего команда выиграла чемпионство

Футболистка «Спартака» Марина Фёдорова высказалась о победе красно-белых в Winline Суперлиге — 2025. Команда оформила чемпионство, сыграв вничью с ЦСКА (2:2) в матче 25-го тура, завоевав золотые медали впервые в истории.

«В какой момент я осознала, что стала чемпионкой? В тот момент, когда собралась наша банда в «Спартаке». В начале сезона я это поняла. Нет, этот сезон не был лёгким, но у нас потрясающий коллектив, потрясающая команда, и мы поддерживали друг друга после каждого матча, настраивались на каждого соперника.

Понимали – чтобы взять золото, нам вообще нельзя проигрывать, нужно побеждать в каждой игре. И мы друг друга тянули, получали травмы, переживали друг за друга, помогали. В общем, было нелегко. Но мы есть у друг друга, и это особенно важно», — сказала Фёдорова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.