Президент «Целе» подтвердил интерес «Спартака» и «Црвены» к тренеру Риере

Комментарии

Президент словенского футбольного «Целе» Валерий Колотило подтвердил интерес «Спартака» и «Црвены Звезды» к главному тренеру команды Альберто Риере.

— Правда ли, что «Спартак» интересуется кандидатурой Риеры? И контактировала ли «Црвена» с тренером?
— Без паники! Правда такая: Риера в Целе, готовит команду к игре. С Альбертом контактировали пять клубов, в том числе «Спартак» и «Црвена». «Црвена» в клуб не обращалась, но был контакт с агентом, которому клуб сказал «нет». «Спартак» официально посылает своих скаутов на наши игры, — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

