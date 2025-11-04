Скидки
Вратарь «Пари НН» Медведев извинился перед жителями Нижнего Новгорода

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев принёс извинения жителям Нижнего Новгорода за неудовлетворительные результаты команды в этом сезоне Мир РПЛ. После 14 туров чемпионата России нижегородская команда набрала семь очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

«В первую очередь хотел бы извиниться перед жителями Нижнего Новгорода за результаты «Пари НН». Я понимаю тех людей, которые нас ругают и критикуют. Критика, наверное, заслуженная, потому что люди смотрят в основном на результаты. Большое спасибо тем людям, которые продолжают за нас болеть, приходят на стадион, поддерживают. Но тех, кто перестал ходить, я полностью их понимаю, так как люди хотят видеть победы. Так что, повторюсь, хочу извиниться перед нижегородцами за результаты «Пари НН» и сказать им большое спасибо за поддержку», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на домашней арене. Игра пройдёт 8 ноября.

