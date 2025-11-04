Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Холанд: я на уровне Месси и Роналду? Нет, очень далёк. Никто не может подобраться к ним

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил, как он относится к сравнениям с нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что норвежский футболист демонстрирует тот же уровень игры, что и Месси с Роналду, однако подчеркнул, что они делают это в течение 15 лет.

«Нет, совсем нет, далеко [до уровня Месси и Роналду]. Никто не может подобраться к ним», — приводит слова Холанда Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и двумя результативными передачами.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

