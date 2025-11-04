Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк: не бывает матчей важнее, чем игра с «Реалом» на «Энфилде» в Лиге чемпионов

Ван Дейк: не бывает матчей важнее, чем игра с «Реалом» на «Энфилде» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не бывает матчей важнее, чем игра с «Реалом» на «Энфилде» в Лиге чемпионов. Мы все с нетерпением ждём матча. Именно ради таких поединков и стоит играть в футбол. Мы, конечно, знаем, чего ожидать от них, и они тоже. Сегодня вечером нам нужно, чтобы все были в лучшей форме. «Реал» — топовая команда, с большим количеством высококлассных и опытных игроков. Они будут готовы к тяжёлому вечеру. Нам просто необходима поддержка наших болельщиков», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» расположился на 10-й строчке с шестью очками.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android