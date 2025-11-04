Ван Дейк: не бывает матчей важнее, чем игра с «Реалом» на «Энфилде» в Лиге чемпионов

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Не бывает матчей важнее, чем игра с «Реалом» на «Энфилде» в Лиге чемпионов. Мы все с нетерпением ждём матча. Именно ради таких поединков и стоит играть в футбол. Мы, конечно, знаем, чего ожидать от них, и они тоже. Сегодня вечером нам нужно, чтобы все были в лучшей форме. «Реал» — топовая команда, с большим количеством высококлассных и опытных игроков. Они будут готовы к тяжёлому вечеру. Нам просто необходима поддержка наших болельщиков», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» расположился на 10-й строчке с шестью очками.