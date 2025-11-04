Скидки
Гурцкая: Личка бы идеально подошёл под этот состав «Спартака»

Гурцкая: Личка бы идеально подошёл под этот состав «Спартака»
Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подошёл бы под нынешний состав «Спартака».

«Ну я могу так сказать, смотри. Я не фанат Лички, ты же знаешь, что как бы [не любитель] авантюрного футбола, но для этого состава «Спартака», мне кажется, он бы идеально подошёл», – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Ранее Гурцкая сообщил, что спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао летал в Турцию на переговоры с Личкой. Чешский специалист покинул турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк» в минувшем октябре.

Личка занимал должность главного тренера «Динамо» с 2023 по 2025 год.

