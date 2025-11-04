Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Ван Дейк — о достижении Салахом отметки в 250 мячей за «Ливерпуль»: он пример для всех

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о достижении нападающим Мохамедом Салахом отметки в 250 мячей за клуб перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Какое достижение и какой игрок! Достичь этой отметки в таком клубе, как «Ливерпуль», невероятно важно. Тот факт, что он по-прежнему жаждет упорно работать и совершенствоваться каждый день, говорит о его качествах и профессионализме. Он, безусловно, пример для всех. Надеюсь, сегодня вечером он снова забьёт и мы сможем перейти от одной важной победы на «Энфилде» к другой», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» одержал победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги над «Астон Виллой» со счётом 2:0. Салах в этой встрече отметился забитым мячом в добавленное к первому тайму время.

