Игрок «Динамо» Бителло: у нас есть все шансы выиграть оба матча с «Зенитом» в Кубке России
Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мне нравится играть против такого сильного соперника, как «Зенит». Это большая команда, которая даёт сопернику играть. «Зенит» – очень сложный соперник, но «Динамо» – это великий клуб. У нас есть все возможности и все шансы выиграть оба матча в Кубке России», – приводит слова Бителло Metaratings.
Первая встреча между этими командами состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге, ответная — 27 ноября в Москве.
Действующим победителем Кубка России является ЦСКА.
