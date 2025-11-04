Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Бителло: у нас есть все шансы выиграть оба матча с «Зенитом» в Кубке России

Игрок «Динамо» Бителло: у нас есть все шансы выиграть оба матча с «Зенитом» в Кубке России
Комментарии

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне нравится играть против такого сильного соперника, как «Зенит». Это большая команда, которая даёт сопернику играть. «Зенит» – очень сложный соперник, но «Динамо» – это великий клуб. У нас есть все возможности и все шансы выиграть оба матча в Кубке России», – приводит слова Бителло Metaratings.

Первая встреча между этими командами состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге, ответная — 27 ноября в Москве.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА.

Материалы по теме
Владимир Быстров объяснил, что изменилось в игре «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android