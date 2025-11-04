Игрок «Динамо» Бителло: у нас есть все шансы выиграть оба матча с «Зенитом» в Кубке России

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мне нравится играть против такого сильного соперника, как «Зенит». Это большая команда, которая даёт сопернику играть. «Зенит» – очень сложный соперник, но «Динамо» – это великий клуб. У нас есть все возможности и все шансы выиграть оба матча в Кубке России», – приводит слова Бителло Metaratings.

Первая встреча между этими командами состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге, ответная — 27 ноября в Москве.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА.