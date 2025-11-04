Роналду: «МЮ» не выиграет АПЛ, потеряно много очков. Игроки не знают, что такое «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что «красные дьяволы» не смогут стать чемпионами Англии в нынешнем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» не выиграет Премьер-лигу в этом сезоне. Они потеряли много очков и отстают. В «Манчестер Юнайтед» играют много хороших футболистов, но они понятия не имеют, что такое «Манчестер Юнайтед», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

После 10 туров чемпионата Англии подопечные Рубена Аморима набрали 17 очков и на текущий момент занимают восьмое место, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков. В следующем туре манкунианцы встретятся с «Тоттенхэмом» (8 ноября).

