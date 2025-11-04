Анчелотти может не взять Неймара на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти может не включить 33-летнего нападающего «Сантоса» Неймара в заявку национальной команды на чемпионат мира — 2026.

«В последнее время я не разговаривал с Неймаром. Посмотрим, когда он сможет восстановиться и снова играть. Для чемпионата мира нам нужны игроки с очень высоким уровнем физической подготовки. Я мог бы выпустить на поле игрока, которому не хватает интенсивности, сыграть в первом или втором матче, но я не собираюсь вызывать игрока, которому не хватает интенсивности, на весь чемпионат мира. Нам нужны все игроки на их лучшем уровне», — приводит слова Анчелотти Footmercato.

Вернувшись в состав «Сантоса» после очередной мышечной травмы, Неймар отыграл всего 24 минуты против «Форталезы» в минувшие выходные. Физическое состояние игрока пока не убеждает Анчелотти в необходимости его присутствия в составе сборной.