Роналду: когда я стал миллиардером, испытал чувства как от выигрыша «Золотого мяча»

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил о своих эмоциях, когда осознал, что он стал миллиардером.

«Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча». Достичь этой цифры всегда было моей целью. Стать миллиардером было одной из моих главных целей. Я единственный миллиардер в футболе. Можно называть меня самоуверенным, но цифры не лгут», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

В октябре издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Его состояние было оценено в $ 1,4 млрд.

Сколько зарабатывают футболисты: