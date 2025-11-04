Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду: когда я стал миллиардером, испытал чувства как от выигрыша «Золотого мяча»

Роналду: когда я стал миллиардером, испытал чувства как от выигрыша «Золотого мяча»
Комментарии

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил о своих эмоциях, когда осознал, что он стал миллиардером.

«Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча». Достичь этой цифры всегда было моей целью. Стать миллиардером было одной из моих главных целей. Я единственный миллиардер в футболе. Можно называть меня самоуверенным, но цифры не лгут», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

В октябре издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Его состояние было оценено в $ 1,4 млрд.

Материалы по теме
Криштиану Роналду с юмором ответил на вопрос Пирса Моргана, стал ли он миллиардером

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android