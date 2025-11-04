Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Гурцкая: один из главных инвесторов «Спартака» хочет Личку

Тимур Гурцкая: один из главных инвесторов «Спартака» хочет Личку
Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матыцин хочет видеть Марцела Личку в качестве главного тренера команды.

— Ну за Личку голосует один из главных инвесторов «Спартака».

— Кто?
— Ну Матыцын хочет Личку. И, естественно, если Матыцын хочет Личку…

— Мне показалось, что ему вообще без разницы.
— Нет. Когда тебя «возят», ему не без разницы, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

После 14 сыгранных матчей Мир Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Материалы по теме
Гурцкая: Личка бы идеально подошёл под этот состав «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android