Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матыцин хочет видеть Марцела Личку в качестве главного тренера команды.

— Ну за Личку голосует один из главных инвесторов «Спартака».

— Кто?

— Ну Матыцын хочет Личку. И, естественно, если Матыцын хочет Личку…

— Мне показалось, что ему вообще без разницы.

— Нет. Когда тебя «возят», ему не без разницы, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

После 14 сыгранных матчей Мир Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.