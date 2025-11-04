Роналду: не знаю, сколько у меня машин, около 41. Моя самая дорогая покупка? Самолёт

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не знает количество машин, находящихся в его автопарке. Также 40-летний футболист ответил о самой дорогой покупке в своей жизни.

«Я не знаю, как много машин у меня есть. Думаю, около 41. Но я не знаю. Люблю Bugatti. Они просто звери. Но не вожу машины, просто проверяю, чистые ли они и находятся ли в хорошем состоянии.

Самая дорогая покупка в моей жизни? Самолёт (улыбается)», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

В октябре издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Его состояние было оценено в $ 1,4 млрд.

