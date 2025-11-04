Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Рубина» Иву: у нас сильная команда, мы верим, что наберём очки

Полузащитник «Рубина» Иву: у нас сильная команда, мы верим, что наберём очки
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву поделился мнением относительно будущего своей команды в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Матч с «Динамо» был хорошим, несмотря на красную карточку, мы пытались получить победу, но ничего, одно очко тоже нас устраивает. Это футбол, ничего не случилось, два поражения — ничего. Мы хорошо играем в наш футбол, у нас сильная команда, мы верим, что наберём очки в ближайшее время. Нам нужно сохранять фокус и пытаться набирать ещё больше очков», — приводит слова Угочукву Иву ТАСС.

На данный момент казанская команда с 19 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
«Рубин», «Оренбург» и «Динамо» Мх — лучшие команды 14-го тура РПЛ по некоторым показателям
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android