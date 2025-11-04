Полузащитник «Рубина» Иву: у нас сильная команда, мы верим, что наберём очки

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву поделился мнением относительно будущего своей команды в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Матч с «Динамо» был хорошим, несмотря на красную карточку, мы пытались получить победу, но ничего, одно очко тоже нас устраивает. Это футбол, ничего не случилось, два поражения — ничего. Мы хорошо играем в наш футбол, у нас сильная команда, мы верим, что наберём очки в ближайшее время. Нам нужно сохранять фокус и пытаться набирать ещё больше очков», — приводит слова Угочукву Иву ТАСС.

На данный момент казанская команда с 19 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.