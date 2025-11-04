Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Компани — о матче с «ПСЖ»: в первую очередь нужно поверить в себя

Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Думаю, в первую очередь нужно поверить в себя, а затем следует показать идеальную игру, это стандартный ответ. «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне, они фавориты нынешнего розыгрыша. Но всё равно нам нужно верить в свои силы. Тот, кто победит в этой игре, сделает большой шаг к тому, чтобы занять место в топ-8 сводной таблицы», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике проведут матч с «Тоттенхэмом» (26 ноября), а команда Венсана Компани встретится с лондонским «Арсеналом» (26 ноября).

