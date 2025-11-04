Дезире Дуэ признан лучшим молодым футболистом года в Европе

20-летний нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Дезире Дуэ признан лучшим молодым игроком Европы. Награда вручается итальянской газетой Tuttosport.

«Феноменальный сезон молодого француза, который выиграл всё с «ПСЖ», — написано на странице награды в социальной сети X.

В 2024 году указанный приз получил крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

В минувшем сезоне Дуэ принял участие в 61 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» 20-летний футболист выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

