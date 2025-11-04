В УЕФА высказались о смерти тренера во время матча чемпионата Сербии

В УЕФА высказались о смерти тренера клуба «Раднички» из Крагуеваца Младена Жижовича во время встречи 14-го тура чемпионата Сербии с «Младостью».

«От имени европейского футбольного сообщества мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам главного тренера футбольного клуба «Раднички» Младена Жижовича», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Боснийский специалист внезапно упал на землю у боковой линии в первом тайме. Медицинские бригады поспешили ему на помощь и попытались реанимировать тренера, но спасти его не удалось. Матч был немедленно приостановлен, поскольку игроки и персонал находились в шоковом состоянии. Тренера увезли на машине скорой помощи, однако он скончался по дороге в больницу.