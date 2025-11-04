Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
В УЕФА высказались о смерти тренера во время матча чемпионата Сербии

В УЕФА высказались о смерти тренера клуба «Раднички» из Крагуеваца Младена Жижовича во время встречи 14-го тура чемпионата Сербии с «Младостью».

Сербия — Суперлига . 14-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Младост Л
Лучани
Остановлен
0 : 2
Раднички К
Крагуевац
0:1 Sahli – 2'     0:2 Бен – 9'    

«От имени европейского футбольного сообщества мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам главного тренера футбольного клуба «Раднички» Младена Жижовича», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Боснийский специалист внезапно упал на землю у боковой линии в первом тайме. Медицинские бригады поспешили ему на помощь и попытались реанимировать тренера, но спасти его не удалось. Матч был немедленно приостановлен, поскольку игроки и персонал находились в шоковом состоянии. Тренера увезли на машине скорой помощи, однако он скончался по дороге в больницу.

Чёрный день для балканского футбола. Тренер сербской Суперлиги умер прямо во время матча
