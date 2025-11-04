Скидки
Роналду: чемпионат мира? Разве честно, что турнир из 6-7 игр определяет лучшего в истории?

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выразил сомнение, что победа на чемпионате мира должна определять лучшего футболиста в истории.

«Выиграть чемпионат мира не является мечтой для меня. Вы хотите, чтобы это соревнование определяло лучшего игрока в истории? Один турнир, состоящий из шести или семи матчей, вы считаете это справедливым?» — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

На минувшем чемпионате мира 2022 года сборная Португалии покинула соревнование на стадии четвертьфинала. Мировое первенство по футболу выиграла аргентинская национальная команда.

