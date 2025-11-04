Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: у «Баварии» сильные фланги, но у «ПСЖ» есть Мендеш и Хакими

Юрий Сёмин: у «Баварии» сильные фланги, но у «ПСЖ» есть Мендеш и Хакими
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграет с мюнхенской «Баварией». Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 4 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ждёт матч с серьёзной самоотдачей. Все самые сильные футболисты будут играть. «Бавария» давно не преподносила сюрпризы на международной арене, но в чемпионате они идут блестяще. А у «ПСЖ» во Франции дела потруднее, но состав всё же сильнее, команда увереннее. Интересный матч будет, предсказать победителя трудно.

«Бавария» играет ярко и по-новому: команда стала быстрее бежать, доставлять мяч в атаку, там очень сильные фланги. Но у «ПСЖ» есть Мендеш и Хакими, которые останавливали Ямаля и всех остальных. Мне кажется, что парижане сейчас сильнее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Энрике — перед матчем с «Баварией» в ЛЧ: нам важно победить завтра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android