Юрий Сёмин: у «Баварии» сильные фланги, но у «ПСЖ» есть Мендеш и Хакими

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграет с мюнхенской «Баварией». Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 4 ноября.

«Нас ждёт матч с серьёзной самоотдачей. Все самые сильные футболисты будут играть. «Бавария» давно не преподносила сюрпризы на международной арене, но в чемпионате они идут блестяще. А у «ПСЖ» во Франции дела потруднее, но состав всё же сильнее, команда увереннее. Интересный матч будет, предсказать победителя трудно.

«Бавария» играет ярко и по-новому: команда стала быстрее бежать, доставлять мяч в атаку, там очень сильные фланги. Но у «ПСЖ» есть Мендеш и Хакими, которые останавливали Ямаля и всех остальных. Мне кажется, что парижане сейчас сильнее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.